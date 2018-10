Le groupe britannique Florence + the Machine se produira le samedi 29 juin au festival Rock Werchter, ont fait savoir les organisateurs lundi.

Cinq têtes d'affiche sont désormais connues: P!nk le jeudi 27 juin, The Cure le vendredi 28, Mumford & Sons et Florence + the Machine le samedi 29 et Muse en clôture de festival le dimanche 30 juin 2019.

La vente des tickets démarre ce vendredi à 9h00 via proximusgoformusic.be et ticketmaster.be.