Première signature francophone de Sub Pop, le groupe montréalais Corridor sort un album irrésistible et marche sur les pas de Malajube. Une tuerie.

Dans le brouhaha du Coq, café populaire bruxellois installé à deux pas de la Bourse, Jonathan Robert (voix, guitare, synthé) et Dominic Berthiaume (voix, basse) se demandent eux-mêmes encore comment tout ça est arrivé. Leur groupe, Corridor, est le premier band francophone à avoir signé chez Sub Pop, le mythique label de Seattle qui encadra dès la fin des années 80 Nirvana, Mudhoney et la déferlante grunge.

