Derrière Epic Games se cache l'une des plus grosses sociétés au monde. L'indépendance de Bandcamp et de ses utilisateurs est en péril.

Ce mercredi 2 mars, le PDG de Bandcamp, Ethan Diamond, a annoncé qu'il avait vendu sa plateforme musicale à la société Epic Games, principalement connue pour avoir développé le jeu Fortnite et l'outil de développement de jeux vidéo Unreal Engine.

Créée en 2007, Bandcamp est une plateforme principalement utilisée par les artistes et les labels indépendants. Ils peuvent y diffuser leur musique en streaming et la proposer à la vente sous forme de téléchargement ou en format physique. Les artistes peuvent aussi y vendre toutes sortes de merchandising. Sur chaque vente effectuée à partir du site, Bandcamp touche 15%, puis 10% lorsque les montants des ventes dépassent les 5.000 dollars -sans compter les frais de traitement et de payements bancaires. En moyenne, la plateforme annonce reverser 82% de l'argent aux artistes et labels.

Ce n'est pas un coup d'essai pour Epic Games

De nombreux musiciens indépendants annoncent gagner une bonne partie de leurs revenus grâce à Bandcamp, aux concerts et à quelques autres à-côtés. Ils redoutent donc les éventuelles répercussions de la vente de la plateforme à un géant de l'industrie du jeu vidéo.

Ethan Diamond, le fondateur, a annoncé, par voie de communiqué, que "Bandcamp continuera à fonctionner comme un marché autonome et une communauté musicale", avant d'ajouter qu'il continuerait à diriger la plateforme. "Les produits et services dont vous dépendez ne vont nulle part, nous continuerons à construire Bandcamp autour de notre modèle de revenus axé sur les artiste, vous aurez toujours le même contrôle sur la façon dont vous proposez votre musique." La collaboration avec Epic Games servira à développer la plateforme et à l'aidera à se pérenniser à l'étranger.

Toujours selon le PDG, le choix d'Epic Games ne s'est pas fait par hasard. Ils ont reçu de nombreuses propositions de rachat auparavant, mais cette société américaine de jeux vidéo semble être la seule qui correspond à leur philosophie. "Epic coche toutes les cases. Nous partageons la vision de construire l'écosystème le plus ouvert et le plus accueillant au monde pour les artistes et ,ensemble, nous serons en mesure de créer encore plus d'opportunités pour les artistes d'être rémunérés équitablement pour leur travail."

Bandcamp n'est pas la première incursion d'Epic Games dans le secteur musical et le milieu de la culture. En 2021, elle a racheté le studio musical Harmonix, qui a notamment développé les jeux vidéo Guitar Hero, Rock Band et Fuser en ajoutant qu'elle souhaitait "réimaginer la façon dont la musique est vécue, créée et distribuée". En 2020, le rappeur Travis Scott a donné un concert virtuel dans l'univers du jeu Fortnite, avant d'être imité par Ariana Grande, en 2021. La même année, Epic Games a aussi collaboré avec le groupe britannique Radiohead pour leur projet Kid A Mnesia.

Derrière un géant, s'en cache un autre...

Quand on y regarde d'un peu plus près, les craintes des utilisateurs de Bandcamp sont bel et bien fondées. Epic Games est détenue à 40% par la société chinoise Tencent Holdings Limited. Cette même entreprise détient aussi 20% des parts du groupe Universal Music, ce qui fait d'elle le second actionnaires majoritaires, juste derrière Bolloré. Tencent possède aussi 8,7% de Spotify, 1,6% de Warner Music Group et collabore également avec Sony Music. Ces groupes détiennent et représentent la plupart des labels et artistes célèbres aujourd'hui.

Derrière le rachat de Bandcamp par Epic Games se cache en fait la conquête d'une bonne partie du paysage de l'industrie musicale par l'une des plus grosse entreprise de Chine et du monde.

Guillaume Picalausa

