Quatre guitaristes belges racontent leur passion pour leur instrument

Quatre jeunes guitaristes belges francophones sortis du conservatoire revoient la partition jazz, aussi via une relation intime à l'instrument. Au-delà de l'héritage Django-Philip Catherine.

Septembre 2018, soirée Igloo au Marni ixellois: l'historique label jazz belge y fête ses 40 piges. Et puis voilà ce jeune mec, Gibson 335 rouge, expurgeant rasades de blues acide, psychédélisme vaporeux et textures de jazz. Wow. Physiquement, Guillaume Vierset évoque le Clapton des années 70, y compris la version tifs mi-longs et virtuosité désinvolte. Même genre de surprise sonique quelques semaines plus tard sur une petite scène schaerbeekoise. La six cordes de Florent Jeunieaux, au sein de Commander Spoon, taille le gras d'un jazz sans cholestérol: morsures, brumes synthétiques, accords en loops. Et puis, au fil des semaines, deux autres guitaristes arrivent sous le radar perso, pareillement fringants: Lorenzo Di Maio et Julien Tassin. Jazzophile créateur de La Maison du Jazz liégeoise, Jean-Pol Schroeder dessine un cadre: "ll y a évidemment des monuments de guitare dans l'Histoire du jazz, des Wes Montgomery ou ce Charlie Christian (1916-1942) qui, s'il avait vécu plus lontemps, aurait pu amener l'instrument à jouer un autre rôle dans le jazz. Parce qu'au final, ce n'est pas la guitare qui symbolise le plus le jazz, même s'il y a des joueurs fameux, y compris liés à notre pays, comme René Thomas, Django Reinhardt -manouche avant d'être belge ou français- et évidemment Philip Catherine". Le Zelig du jazz belge (1942) identifiable par son lyrisme mélodique, capable d'intensité funky -comme dans les albums seventies de Placebo récemment réédités- ou de prières nuageuses adressées aux apôtres de là-haut. Celui que Mingus avait baptisé "Young Django" continue de se produire un peu partout en Europe et de prendre les trains à la gare du Midi: fastoche, il habite juste en face.

