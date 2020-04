Alors que la crise du coronavirus touche de plein fouet le secteur culturel, nombreuses sont les infrastructures qui tentent de rester actives. Le C12 en fait partie: le club bruxellois se transforme en label dont la première compilation vient tout juste de sortir.

Portes closes. Piste de danse vide. Le C12 fait partie de ce milieu culturel durement touché par les mesures de confinement. Avec ses événements annulés et ses soirées reportées, le club bruxellois est bien obligé de cesser momentanément ces activités, et ce à durée indéterminée. Mais pour rester actif et tenter de soutenir au maximum la scène musicale belge, le C12 vient de lancer son propre label et la sortie de dix compilations nommées Social Distancing.

Tandis qu'une dizaine d'artistes comme Le Motel, Stellar OM Source ou Front De Cadeaux sont déjà confirmés, le premier volume, orienté techno, vient de sortir avec des mix de A.Brehme ou de Lunar Convoy, deux habitués des lieux. Les compilations sortiront toutes les deux semaines jusqu'au 13 août, le tout pour un total d'environ cinquante titres. Chaque morceau est limité à 500 téléchargements gratuits sur Bandcamp mais les dons sont possibles afin de soutenir les artistes concernés et le C12.

Arno Goies

