Dix jours avant que Neil Armstrong ne pose le pied sur la Lune, David Bowie sortait le premier single qui allait le rendre célèbre: Space Oddity. Pour les 50 ans de l'alunissage d'Apollo 11, la chanson mythique se dévoile dans une version 2019 avec un clip inédit.

C'est au Kennedy Center de Washington, lors d'un évènement de la NASA, que nouveau clip est dévoilé pour la première fois ce samedi 20 juillet. Il commémore les 50 ans de la mission Apollo 11 ainsi que les 50 ans du single, sorti quelques jours avant.

Le clip (réalisé par Tim Pope) est constitué d'images de David Bowie jouant Space Oddity lors du concert de son 50e anniversaire au Madison Square Garden en 1997, associées à des séquences filmées réalisées par Eduaord Lock, initialement projetées en fond de scène de sa tournée Sound & Vision de 1990. Lors de cette tournée, David Bowie jouait Space Oddity avec lui-même projeté sur l'écran géant dans son dos. La musique qui accompagne la vidéo est un nouveau mix de Space Oddity par Tony Visconti, producteur et ami de longue date de Bowie.

C'est en 1968 que commence l'histoire de Space Oddity. Durant l'été de ses 21 ans, David Bowie découvre le film 2001: L'odyssée de l'espace, qui le fascine. C'est donc Space Odyssey qui a inspiré Space Oddidy (littéralement, "bizarrerie de l'espace"). Il enregistre la chanson dans la foulée pour un film promotionnel appelé Love You Till Tuesday. Cette version, où Bowie imite lui-même les bruits de fusée, n'a aucun retentissement commercial.

L'année suivante, David Bowie signe avec la maison de disque Mercury Records. Alors que la mission Apollo 11 est annoncée, les producteurs s'empressent d'enregistrer une nouvelle version de la chanson pour l'occasion. Elle sera enregistrée le 20 juin 1969 au studio Trident de Londres et sortira quelques jours avant le départ de la mission. Elle a d'ailleurs été choisie par la BBC pour accompagner les images des premiers pas sur la Lune. "Je suis sûr qu'ils n'ont pas du tout écouté les paroles!", dit plus tard Bowie dans une interview. En effet, Space Oddity raconte l'histoire d'une mission spatiale qui tourne mal. Celle Major Tom, envoyé seul dans l'espace. Alors que tout se passe bien au décollage, il semble ensuite rencontrer un problème (Ground Control to Major Tom / Your circuit's dead / there's something wrong) et il se retrouve à flotter dans l'espace sans ne pouvoir plus rien y faire (Here am I floating round my tin can / Far above the Moon / Planet Earth is blue / And there's nothing I can do).

Space Oddity est le premier grand succès de David Bowie, qui le fera connaître. La chanson inaugure également un répertoire souvent tourné vers l'espace avec notamment le personnage de Ziggy Stardust et la chanson Life on Mars? et jusqu'à son dernier album Blackstar.

Il y a deux semaine, Mattel lançait une poupée Barbie à l'effigie de Ziggy Stardust, toujours pour les 50 ans du titre. La version 2019 de Space Oddity est vendue dans un coffret édité pour l'occasion qui sera disponible à partir du 26 juillet.

Sophie Decaestecker