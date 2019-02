Pone a composé de la musique avec les yeux

Pone a connu ses heures de gloire au sein du groupe de la Fonky Family. Diagnostiqué de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée de la maladie de Charcot, il ne peut plus se mouvoir. Très rapidement, il s'est engagé à sensibiliser et convaincre les diagnostiqués à garder espoir sur une réalité trop peu documentée, en s'investissant dans la tenue d'un site Internet voué à renseigner sur la SLA. En paix avec sa pathologie, il est parvenu à composer un nouveau titre à l'aide de ses yeux et d'un ordinateur.

Un petit mot de Pone accompagne le morceau: "Bon maintenant, je suis obligé de vous faire écouter, après tout ce que vous m'avez témoigné. Merci infiniment. Voici donc le son en question. Il n'a rien d'extraordinaire, mais je l'aime bien (...) il a hypnotisé ma fille et c'est probablement le premier morceau que vous entendrez fait uniquement avec les yeux. D'ailleurs c'est peut-être le premier morceau composé avec les yeux tout court. Mais c'est pas le dernier. Je suis honoré de vous le faire écouter, vous qui avez été ce soutien indéfectible. Merci et bonne écoute." Le résultat est tout bonnement remarquable et inspirera beaucoup dans la recherche technologique et rééducative.