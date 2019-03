Places de concerts: la fin du marché noir?

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Pire ennemi du marché noir et des spéculateurs du concert, TicketSwap a facilité et sécurisé la revente de billets tout en protégeant les acheteurs contre les tarifs abusifs. Finis plans foireux et flambées des prix?

© Dr