Le groupe de rock américain, Pearl Jam, se produira le 1er juillet 2021 sur la plaine du festival Rock Werchter, dans le cadre de sa tournée européenne estivale. Sa venue, initialement programmée en 2020, a été annulée en raison de la crise sanitaire.

Une vingtaine d'autres artistes ont déjà confirmé leur participation à l'édition 2021 de Rock Werchter, qui aura lieu du 1er au 4 juillet 2021.

Parmi eux, The Lumineers, Pixies, alt-J, Gorillaz, Twenty One Pilots, Royal Blood, Rag'nBone Man, Miles Kane, Fontaines D.C., The Death South, Black Pumas, The Streets, Cigarettes After Sex, girl in red, Boy Pablo, Jamie xx, Cavetown, Thom York Tomorrow's, Modern Boxes, Nothing But Thieves, GoGo Penguin ou encore Big Thief.

Lire au sujet de Rock Werchter : Black Box Revelation au Zomerbar de Werchter: les photos d'Etienne Tordoir

Une vingtaine d'autres artistes ont déjà confirmé leur participation à l'édition 2021 de Rock Werchter, qui aura lieu du 1er au 4 juillet 2021. Parmi eux, The Lumineers, Pixies, alt-J, Gorillaz, Twenty One Pilots, Royal Blood, Rag'nBone Man, Miles Kane, Fontaines D.C., The Death South, Black Pumas, The Streets, Cigarettes After Sex, girl in red, Boy Pablo, Jamie xx, Cavetown, Thom York Tomorrow's, Modern Boxes, Nothing But Thieves, GoGo Penguin ou encore Big Thief.