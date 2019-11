C'est maintenant officiel: Paul McCartney sera la tête d'affiche du festival TW Classic en 2020. Les tickets seront mis en vente vendredi à 10h. D'autres noms seront annoncés plus tard.

Quatre ans après sa dernière venue (lire notre critique du concert), le Britannique sera de retour au sur la plaine de Werchter, le 21 juin 2020. "Il reste une référence pour chaque nouvelle génération et en matière de performance live. Paul McCartney est un artiste qui fait repartir ses spectateurs le sourire aux lèvres. C'était un véritable honneur pour le festival Rock Werchter de le recevoir en 2016. Il a depuis sorti Egypt Station (2017), son 17e album solo et il fait le tour du monde avec sa tournée "Freshen Up" qui l'emmène dans 12 pays différents pour 39 représentations", explique l'organisation.

En concert, Paul McCartney voyage à travers les meilleurs morceaux des Beatles, des Wings et de son catalogue solo: de Hey Jude et Let It Be à Live and Let Die en passant par Band on the Run et bien d'autres classiques. Il est accompagné sur scène de Paul "Wix" Wickens au clavier, Brian Ray à la basse, Rusty Anderson à la guitare et Abe Laboriel Jr à la batterie.

Les tickets pour l'édition 2020 du TW Classic seront mis en vente le vendredi 29 novembre à 10h via les plateformes Proximus Go for Music et Ticketmaster. L'entrée coûte 96 euros en prévente. Des tickets spéciaux "Golden Circle", garantissant un accès à la fosse juste devant la scène pendant le concert de Paul McCartney, seront disponibles au prix de 150 euros.