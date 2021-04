Le musicien Paul Couter est décédé mardi à l'âge de 72 ans, a fait savoir le promoteur musical Bath Foam Throne dans un communiqué de presse. Membre de Tjens Couter puis de TC Matic avec son comparse Arno, le guitariste fait partie de l'histoire musicale belge.

Tout comme Arno Hintjens, Paul Couter (de son vrai nom Paul Decoutere) est né à la Côte belge. En 1972, ils ont joué ensemble pour la première fois dans un groupe de blues, Freckleface, avant de former plus tard le duo Tjens Couter, nom inspiré de leur deux noms de famille.

Tjens Couter était au coeur de TC Matic, formation qui, avec Arno comme chanteur, s'est révélé comme un des groupes belges les plus marquants des années 80. Cependant, quelques mois seulement après la formation du groupe en 1980, Couter a fait ses adieux au groupe.

Paul Couter a continué à faire de la musique sur de plus petites scènes tout au long de sa vie. Ces derniers mois ont été passés dans l'unité de soins palliatifs d'un hôpital de Gand. Paul Couter a encore sorti un dernier album, Domisoldo.

La nouvelle arrive alors qu'on apprend qu'Arno a été à nouveau hospitalisé ce mercredi.

Tout comme Arno Hintjens, Paul Couter (de son vrai nom Paul Decoutere) est né à la Côte belge. En 1972, ils ont joué ensemble pour la première fois dans un groupe de blues, Freckleface, avant de former plus tard le duo Tjens Couter, nom inspiré de leur deux noms de famille. Tjens Couter était au coeur de TC Matic, formation qui, avec Arno comme chanteur, s'est révélé comme un des groupes belges les plus marquants des années 80. Cependant, quelques mois seulement après la formation du groupe en 1980, Couter a fait ses adieux au groupe. Paul Couter a continué à faire de la musique sur de plus petites scènes tout au long de sa vie. Ces derniers mois ont été passés dans l'unité de soins palliatifs d'un hôpital de Gand. Paul Couter a encore sorti un dernier album, Domisoldo.La nouvelle arrive alors qu'on apprend qu'Arno a été à nouveau hospitalisé ce mercredi.