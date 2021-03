Assister à de la musique live en 2021, impossible ? Peut-être pas. À la suite du succès de la précédente édition, Paradise Down by the Lake remet le couvert cette année.

De la musique chill entre pote, en bateau sur le lac du domaine de Beervelde. C'est la recette qui avait fait mouche l'année passée. L'événement avait rassemblé 400 visiteurs l'année passée. Paradise Down by the Lake, c'est de la musique live, jouée par des musiciens situés sur une scène au centre du lac.

Chaque bateau peut accueillir huit personnes et il est également possible de commander des panier pique-nique. Cet événement se déroulera en 19 dates entre le 1er mai et le 6 juin 2021. Les billets pour les bateaux disponibles sont vendus par bulle uniquement, et les bulles doivent arriver ensemble. La vente débutera ce 17 mars 2021. Si l'événement doit être annulé, les organisateurs assurent que les tickets seront remboursés.

Un château, un lac, des bateaux, une bulle de potes et de la bonne musique : c'est Paradise Down by the Lake.

>> Infos & tickets sur le site officiel de l'événement

