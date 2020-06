Une édition spéciale et intime du festival se tiendra les 1er et 2 juillet, les festivaliers assisteront aux concerts sur des bateaux autour du château de Ribaucourt, pour respecter la distanciation sociale.

Les organisateurs de Paradise City, qui ont dû reporter leur festival "électro-écolo" d'un an, du 25 au 27 juin 2021, ont mis au point une édition "coronaproof" pour ces 1er et 2 juillet, au cours de laquelle 200 personnes pourront assister à trois DJ sets par jour au château de Ribaucourt à Perk (Steenokkerzeel), chacun assis dans un radeau sur l'eau. Les représentations seront également diffusées en direct sur Internet.

Le 1er juillet, Âme, DTM Funk et Leafar Legov se produiront. Le 2 juillet, ce sera le cas de BeraadGeslagen, Charlotte Adigéry et Lola Haro.

Le festival "le plus durable de tous les festivals belges" a remporté plusieurs prix pour son approche écologique, et l'événement des 1er et 2 juillet fonctionnera d'ailleurs avec de l'électricité "100% verte". Une installation d'énergie solaire permettra à Paradise City de fonctionner complètement "hors réseau".

Pour assister aux concerts des 1er et 2 juillet, il faut s'inscrire sur www.paradisecity.be/boatsregistration. Pour chaque jour du festival, les organisateurs sélectionneront 25 personnes, chacune pouvant amener sept amis issus de sa propre bulle sociale. Pour chaque groupe de huit personnes, il y aura un radeau pour assister aux spectacles depuis l'eau. Chaque radeau mesure 11 mètres carrés et dispose de deux bancs en bois spacieux et d'une boîte/table de rangement.

