Les lauréats de la 17e édition des Octaves de la musique 2020, qui récompensent depuis 2004 des artistes francophones belges dans différents styles musicaux, ont été annoncés lundi. La soirée, qui devait se tenir à Bozar, a été annulée en raison de la crise du coronavirus.

Les Octaves de la musique récompensent et mettent à l'honneur les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 8 catégories musicales différentes depuis 17 années. Habituellement, les lauréats se produisent sur scène en formant des duos inédits pour un soir. Vu l'absence de cérémonie cette année, l'édition 2021 pourra compter sur la présence des lauréats 2020 et 2021 sur scène, a annoncé l'organisation de la cérémonie.

L'Octave d'honneur est attribuée à Benjamin Schoos, chanteur, musicien et producteur reconnu, par ailleurs administrateur délégué de la Sabam. Offenbach Colorature de Jodie Devos est consacré album de l'année et le prix d'artiste de l'année revient à Juicy. Le rappeur bruxellois Zwangere Guy remporte pour sa part le concert de l'année.

Ivan Tirtiaux décroche avec son album L'oasis le prix chanson française tandis que La Jungle s'offre avec Past//Middle Age//Future celui pop/rock. Le collectif rap bruxellois Le 77 a décroché le prix musiques urbaines avec Ultim et DC Salas s'adjuge avec Indecisive celui de la catégorie musiques électroniques. Jean-Paul Estievenart Quintet se distingue, grâce à son titre Strange Bird, dans la catégorie jazz et Kel Assouf obtient le prix musiques du monde, avec Black Tenere.

Le prix de la musique classique revient au Quatuor Alfama, pour l'album qu'ils consacrent à Schubert et Fafchamps, avec la complicité d'Albane Carrere. Pierre Slinckx, qui joue d'un ordinateur portable "artisanalement personnalisé au fil du processus de composition", est quant à lui couronné dans la catégorie musique contemporaine en quintette avec le Quatuor MP4.

L'Octave Zinneke est attribuée aux rappeurs du groupe New School et l'Octave Pointculture à Soie avec l'album Loving Essence. L'Octave de la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles est attribué à Super Ska et celui de Fun Radio à A.R.T.

