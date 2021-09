Nuits Bota: les photos de Benjamin Schoos, Videoclub, Déluge...

Étienne Tordoir Photographe

Trois salles, trois ambiances ce jeudi aux Nuits du Botanique: pop dans le Parc, avec Poupie et Videoclub (Adèle Castillon), chanson à l'Orangerie, avec Benjamin Schoos et The Loved Drones, et métal à la Rotonde, avec Déluge et Dvne. Voici les photos d'Etienne Tordoir.

1 Fois partagé

Fois partagé













Nuits Bota, 16 septembre 2021, Orangerie