On appelle ça un démarrage sur les chapeaux de roue. Certains festivals montent en puissance. Aux Ardentes, c'est alles geven, dès le premier jour. Faut dire que l'affiche du jeudi était particulièrement relevée, avec quelques-unes des têtes de gondoles de la "scène urbaine" (...) française actuelle: à commencer par Aya Nakamura, Ninho, Columbine, etc. Un gros gâteau avec plein de crème donc, avec pour cerise finale la venue exclusive de Nekfeu.

On ne rappellera pas comment Les Étoiles vagabondes a su faire l'événement: le moyen-métrage diffusé en salles, la version "expansion" sortie quelques semaines plus tard, etc. Avec ses 34 morceaux (pour plus de deux heures de musique), la version en question finissait d'ailleurs de convaincre sur la manière dont il fallait comprendre ce troisième album: moins une rénovation qu'une prolongation de l'univers et du talent de Nekfeu.

