Montevideo: "On ne voulait pas s'obliger à rebondir directement"

Le temps passe vite. Surtout quand on s'amuse. La dernière fois que l'on a eu des nouvelles discographiques de Montevideo? Instagram ne fonctionnait toujours pas sur Android, Roméo Elvis n'avait jamais rappé et Rock Werchter proposait encore The Cure et Mumford & Sons en tête d'affiche (ah non, ça, c'est toujours le cas...). Cela remonte à 2012. Les Bruxellois sortaient alors Personal Space. Un joli succès critique, qui arrivait pas moins de six ans après un premier album. Il faut croire que c'est le bon rythme pour Montevideo. En effet, il a fallu à nouveau un peu plus de six années pour remettre le couvert: annoncé depuis quelques mois, le nouveau Temperplane vient finalement d'atterrir.

...