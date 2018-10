Miossec, le survivant

Quelque part entre la fin de journée et le début de soirée. Christophe Miossec débarque avec une heure de retard à la gare du Midi. Pas un problème de locomotive. Le Finistérien termine sa journée promo et a goûté aux joies des bouchons bruxellois. L'occasion de faire une petite sieste réparatrice et de se remettre les idées en place. Mammifères, le précédent album du quinqua brestois, était né avec le décès, alors qu'il l'hébergeait, de Rémy Kolpa Kopoul, un de ses amis, journaliste musical de Libération et animateur sur Radio Nova. La veille de notre rencontre, Miossec a retrouvé, dans un bar, les proches de Rachid Taha... " Parfois, quand des gens s'en vont, tu fais la fête en leur mémoire. Mais là, Rachid est parti d'un coup. Boum. Tout le monde a été surpris. Toute sa bande avec qui il travaillait depuis des années pensait que ça allait durer encore un moment. Disque en préparation. Et d'un coup, tout s'évapore. C'est pas juste lui qui disparaît. Certains musicos jouaient avec lui depuis trente ans. Ça a pas été la bringue. Rachid, c'était un lascar, une vedette. Moi, je lui pardonnais tout. Il y a des gens qui le supportaient pas. Mais aux vedettes, tu leur passes beaucoup de choses. D'autant qu'elles sont plus très nombreuses. On attend depuis combien de temps qu'un sauveur...