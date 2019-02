Michel Gondry derrière la caméra pour Got To Keep On des Chemical Brothers

Sa patte est toujours très marquée par une forme d'excentricité et de jeux visuels de montage. Des pointures de la musique ont souvent fait appel à lui par le passé, comme Björk pour Declare Independance (entre autres clips) ou plus récemment Metronomy avec Love Letters.

Le réalisateur de Eternal Sunshine Of The Spotless Mind ou encore de l'Ecume des Jours les suit depuis quelque temps déjà. Les Anglais de The Chemical Brothers ont collaboré avec le cinéaste pour Let Forever Be et Go. Pour cette nouvelle vidéo, la trame est très chorégraphique et progressivement les danseurs finissent par fusionner au travers de leurs tenues bariolées devenues blanches. Psychédélique.