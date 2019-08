M-Idzomer J1: les photos de Lamb, Lee Fields... par Étienne Tordoir

Étienne Tordoir Photographe

Le festival louvaniste organisé par Het Depot et le M-Museum accueillait notamment Lamb, Lee Fields & the Expressions et Liv Warfield, sur la "Tuin Stage". Voici les photos des concerts.

