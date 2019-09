Voici les quatre jeunes groupes qui seront mis en avant lors de l'édition 2019 du "concours" métal/noise/punk organisé par Court-Circuit et dont le point d'orgue, le LOUDfest, aura lieu au Botanique le 7 décembre.

Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et ça, Court-Circuit l'a compris depuis déjà longtemps. Organisant depuis 1997 le Concours Circuit qui a vu passer les têtes de gondole que l'on sait (de Sharko à Hollywood Porn Stars, en passant par Alaska Gold Rush, Wuman ou Glass Museum), l'ASBL qui promeut les musiques émergentes en FWB a beaucoup expérimenté avec sa formule de concours, jusqu'à l'éclater par genres, et surtout à en faire progressivement sauter l'aspect compétition. C'est particulièrement le cas pour son versant rock dur qui a depuis 2013 pris l'appellation de LOUD (en majuscules, pour que ça gueule). Pas pour rien qu'on le qualifie officiellement de "dispositif d'accompagnement", puisqu'il offrira aux quatre groupes sélectionnés des résidences, du coaching et surtout une mise en avant en bloc, synonyme de la richesse de la scène "heavy" de chez nous.

Un jury de professionnels (bookers, programmateurs, labels, journalistes...) a donc fait le tri parmi les 90 démos reçues et a sélectionné quatre groupes qui bénéficieront d'un coup de projecteur. Soit, par ordre alphabétique, Des Yeux, heavy drone en provenance de Bruxelles; Hybridism, djent/prog metal en provenance d'Arlon; Let It Kill You, noise-punk-psyché en provenance de Bruxelles et Charleroi et Rope & Bones, post-metal/doom/screamo en provenance de Liège. On vous les présentera plus en longueur prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà les écouter ci-dessous.

Nouveauté cette année: le LOUDfest, qui se tiendra le 7/12 au Botanique, mettra également à l'honneur cette année des groupes flamands. Les artistes du nord du pays peuvent postuler dès à présent sur la plateforme vi.be. Ce qui devrait permettre de rameuter public et professionnels des deux côtés de la frontière linguistique et, qui sait, créer des ponts...

Outre le LOUDfest du 7/12 au Botanique, le LOUD passera également par le Reflektor (19/10 et 26/11), le Magasin 4 (26/10, l'Entrepôt (31/10), le Rockerill (15/11). Plus d'infos sur www.court-circuit.be