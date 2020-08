Coup de coeur de Focus, le groupe de scène belge La Jungle sort un album de remixes de 24 de ces titres.

Le 28 août, La Jungle sort un album de remixes de 24 de ses titres: "Past // Middle Age // Future // Remixes". En exclusivité pour les lecteurs de Focus, le groupe nous livre le clip de "Lost in translation", une interlude du groupe remixée par Pierre Noisiez (Fuse) et le clip, qui relate un weekend de retraite entre amis en pleine nature, a été réalisé par Axel Delepinne.

"Past // Middle Age // Future // Remixes" est exclusivement constitué de remixes du troisième album du groupe, sorti en 2019. Les neufs morceaux de "Past // Middle Age // Future" ont été réinterprétés par 24 djs, groupes ou membres de groupes pour un total de 2h de musique électronique. Pour cet album, le groupe a collaboré avec Calling Marian, Pasteur Charles, Almeeva, Techno Thriller, Simon Halsberghe, Johnny Superglu, DC Salas, VFO89, Pierre (Fuse), Osica, Choolers Division ou encore Why The Eye.

En attendant la sortie de l'album, certains remixes sont déjà disponibles en ligne.

