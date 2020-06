Différents acteurs belges actifs dans la musique live ont lancé mardi le fonds de solidarité LIVE2020. L'initiative vise à collecter des financements pour offrir des perspectives au secteur, sévèrement touché par la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Le fonds de solidarité n'est pas une alternative aux aides de la part des autorités, qui resteront nécessaires, précisent les initiateurs du projet. L'action mise en place via la Fondation Roi Baudouin apportera une aide complémentaire aux travailleurs du secteur en difficulté en raison de la crise, mais soutiendra aussi des initiatives de relance dans le domaine de la musique live.

"Tant que des mesures strictes de prévention contre la propagation du virus sont en place, nous devons trouver des moyens de soutenir et de revitaliser les concerts et les festivals de musique", explique Mike Naert, directeur de la salle Het Depot à Louvain. "La reprise exigera des investissements supplémentaires et de nouveaux savoir-faire", poursuit-il.

Le fonds peut être soutenu par un don, en organisant une action de solidarité ou en participant aux actions regroupées sous le slogan #unitedforlivemusic. Les particuliers ou entreprises peuvent envoyer leurs dons via le site www.live2020.be.

Différentes actions de solidarité pour le fonds s'organisent à partir de mardi. Le festival Rock Werchter met par exemple en vente une ligne de produits en édition limitée. La salle Ancienne Belgique vend pour sa part ses propres masques buccaux.

