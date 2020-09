View this post on Instagram

LIVE2020 maakt eerste schijf financiële steun vrij voor getroffen livemuzieksector! De voorbije maanden zamelde het solidariteitsfonds geld in om perspectief te bieden aan de zwaar getroffen livemuzieksector. Ondertussen werd er al 165 000 euro ingezameld. Vanaf vandaag – 1 september – wordt een eerste schijf van 105 000 euro vrijgemaakt en kunnen individuen en organisaties een aanvraag indienen. De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke jury op basis van vooraf bepaalde criteria. Blijf de livemuzieksector een hart onder de riem steken! Maak een gift over, steun een solidariteitsactie of organiseer er zelf één. Samen zijn we #UnitedForLiveMusic. 💪 -- LIVE2020 débloque la première tranche de soutien financier au secteur de la musique live! Ces derniers mois, LIVE2020, le fonds de solidarité pour la musique live en Belgique, a collecté des dons pour apporter un soutien financier aux acteurs de notre secteur musical gravement touché. À partir du 1er septembre, une première tranche de 105.000 euros va pouvoir être distribué! Les organisations et les particuliers pourront donc officiellement introduire leur demande. La répartition des aides sera effectuée par un jury indépendant et basée sur des critères déterminés. Soutenez LIVE2020 avec des dons, en organisant des actions de solidarité ou en y participant. Ensemble nous serons #UnitedForLiveMusic. 💪