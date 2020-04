L'impact économique de la crise sur le circuit live belge est déjà très important et les annulations possibles en vue des festivals d'été auront des conséquences désastreuses pour le secteur de la musique. Rien que concernant la vente de billets, les dégtâs se chiffrent à des centaines de millions. Les artistes et leurs managements voient leurs revenus disparaître. Ajoutez à cela les dégâts pour l'entourage complexe de fournisseurs (constructeurs de scènes, sociétés de son et lumière, location de backline...), d'indépendants et freelances (techniciens du son et de lumière, stagehands, roadies, tour management...), de firmes de catering etc., connectés au secteur de la musique et la somme totale s'élève au-dessus du milliard. Le revenu d'innombrables associations qui s'engagent chaque année dans les festivals d'été est également menacé.

Le circuit live et par extension l'ensemble du secteur de la musique comprend évidemment parfaitement que toutes les mesures prises sont nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. On apprécie également les mesures politiques qui sont prises, par exemple pour soutenir les particuliers et les entreprises, allant des primes de compensation et des droits de transition pour les travailleurs indépendants, par le chômage temporaire pour les employés, et des options de crédit revues et viables. Il est très important que le gouvernement ne perde pas de vue les personnes les plus vulnérables.

Mais en plus de cette appréciation, il y a au sein du circuit live également une inquiétude croissante. Maintenant que le destin des festivals d'été est en jeu, la crainte d'aboutir à un énorme chaos économique et social grandit. Pour surmonter ce coup, les mesures existantes devront être élargies, en tenant compte de la spécificité du secteur de la musique en termes d'emploi.

Le secteur live a été le premier à subir l'impact des mesures de confinement. Les clubs de musique et les salles de concerts ont fermé leurs portes avant le début du confinement. De plus, il y a de fortes chances que notre industrie soit en dernière ligne pour reprendre ses activités habituelles. Un autre facteur incertain est également la question de savoir quand le public sera prêt à reprendre les visites de concerts. En tous cas, l'impact se fera sentir à long terme. Nous avons le plus grand respect pour les décisions des spécialistes et des scientifiques, mais pour relancer le secteur, nous voulons nous aussi pouvoir nous asseoir à la table des spécialistes pour en parler. Nous sommes un secteur créatif, habitué à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Nous offrons notre expertise pour développer des solutions viables en collaboration avec les politiciens et les scientifiques.

Nous sommes convaincus que la musique en général, et la musique live en particulier, seront indispensables pour retrouver une "vie normale". Réféchissons ensemble à la manière d'organiser étape par étape le retour à la vie normale du secteur, en faisant attention à la sécurité et à la santé du public, mais aussi en tenant compte de la situation particulièrement vulnérable de nombreux acteurs dans ce secteur.

Signataires

Une initiative des festivals, bookers, managements d'artistes, clubs de musique et centres culturels belges, facilitée par VI.BE.

Festivals: Pukkelpop - Rock Werchter - Tomorrowland - Cactusfestival - Lokerse Feesten - Couleur Café - Festival Dranouter - Copacobana - Klinkeroever - Waterfront Festival - Genk On Stage - Brosella - Kokopelli - Ostend Beach Festival - Release Festival - Ampere Open Air - Boombalfestival - The Resistance/Voltage Festival - Gent Jazz - Jazz Middelheim - Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV) - Rampage - Paradise City - Dafodil - Merodefestival - Folkfestival Ham - Contrair - Lifesnacks - Leffingeleuren - Yellowtime - Rave Rebels - 12 Inch Lovers - Absolutely Free Festival - Alcatraz Festival - Belgium Rhythm 'n Blues Festival Peer - Bizonrock - Bootsea Festival - Brussel Summer Festival - Brussels Jazz weekend - Cirque Magique - Crammerock - Djangofestival - Dunkfestival - Elrow Town Antwerpen - Extrema Outdoor Belgium - Festivel - Fiesta Mundial - Film Fest Gent - Fire is Gold - Gent Festival van Vlaanderen - Gentse Feesten / Jazz in 't Park - Gevarenwinkelfestival - Gladiolen - Graspop Metal Meeting - Groezrock - Hasselt Zingt - Herbakkersfestival - Hestival - Kamping Kitsch - Labadoux Festival - Maniefiesta - Muzikale dinsdagen - Nekka-nacht - Night of the Proms - Parkies - Parkpop - Paulusfeesten - Polé Polé Festival - Reggae Festival Geel - Rijvers Festival - Rock Herk - Rock voor Specials - Rock Zottegem - Sfinks festival - Suikerrock - Sunrise Festival - Trefpunt Festival - TW Classic - Ubuntu Festival - Wave Festival - WECANDANCE - Werchter Boutique - Zomerconcerten in Rivierenhof - Deep in the Woods - Hangar - Les Ardentes - The Qontinent - Mithra Jazz - Dour Festival - Esperanzah - Francofolies - LaSemo - Festival de Ronquières - Inc'Rock Festival - Les solidarités - Les Nuits Botanique - Micro Festival

Venues: Ancienne Belgique - Botanique - Antwerps Sportpaleis - Lotto Arena - Vorst Nationaal - Stadsschouwburg Antwerpen - Ethias Arena - Capitole Gent - Ethias Theater - Vereniging Vlaamse Cultuurcentra (VVC) - Trefpunt - Muziekpublique - Bij' De Vieze Gasten - Muziekcentrum Dranouter - 30 CC - Beursschouwburg - Vooruit - Minus One - Club Vaag - Roxy - De Shop - Jardim - Lima - Ampere - De Koer - Toursupport/Muziekcentrum Goedleven - KAAP - CultuurMolen - De Warande/De Kuub - De Roma - BOZAR - Fuse - Ripspiqué - LO Pétillante - 't Is Folk - Amigo - Trix - Het Depot - Democrazy - De Casino - 4AD - Wilde Westen - De Zwerver - Muziekodroom - Pilar - Nosta - Kompass Klub - Kunstencentrum Attenhoven - Kavka - Arenberg - Jazzzolder - 't Ey - Handelsbeurs - De Centrale - De Singer - Belgische Schouwspel Vereniging - Roskam - Reflektor - Atelier 210 - Recyclart - Magasin 4 - Le Salon - Atelier Rock - Belvédère - Rockerill - L'Entrepôt - Ferme du Biéreau - Hnita Jazz Club - Versuz

Events: Suburb Soundz - Ultim Events - Lucky Lemon - Interakt Events - Thang - Nasty Mondays - The Moon Events / Radar - Peter Decuypere - Thé Dansant - Subbacultcha - Folkbalbende - Ham Sessions - All Eyes On HipHop - Nowhere But Here - JazzLab - MCLX

Bookers: Peter Verstraelen Agency - Busker Artist Agency - Live Nation Belgium - Greenhouse Talent - FKP Scorpio Belgium - Redcat Artists - Via Lactea - Tsahara Productions - Gri Gri Music - Happy Few - Boekingen Garriau - Met-X - Linkwadraat - Daan De Bruyne - Rumoer! - Stage Mania - Toutpartout - L&S Agency - Ampersand - Kras - Koortzzz - Philip Draps Entertainment - Hardscore - Mundial Bookings - Garifuna - Crap Inc. - Make My Day - Globe Entertainment - Gracia Live - JTMusic Artist Agency - Kurious - TTT Artists - Philippe Draps Entertainment - Intersection - Jaune Orange - Kultura - Poplar Sounds - Back In The Dayz - Dark Independent Bookings - Twinstreet Bookings - Skinfama - Nada Booking - Walk On The Wild Side - L&S Agency - Willem Vandesande/All Ears - Odyssey Booking - Progress Booking - Chouette asbl - Platform Agency

Management d'artistes: Musickness - DBNR - Bestov - Gentlemanagement - Rockoco - Stijn Peeters Management - Music And Roses - TTT - Wolx - Devil In A Box - Classic Agency - Maandacht - Rick Tubbax - Gong Artist Management - Artist Agency - Fragment - KunstMest - Music & Lemon Pie - Cloudshaper - Absender Management - Management Rocco Granata - Disco Naiveté - Brooklyn Larry - Dirk Volkaert - Marc De Coen - Choux de Bruxelles - Lobbycall - Jammin' Colors - Cunae - Principle - Sky Tiger - 5to9 - One Eyed Jack - Jamuzzi - Deadline Entertainment - WellWellWell - Fake - PlayOut! - B-Track - Off The Record - Rock The Fox - Silverbyrd Management - Art-Spot - Inside Jazz Management - Zephyrus - Management Koen Crucke - Naff - House Of Entertainment - Zounds - VOX - Noisesome - Brussels Jazz Orchestra - Flat Earth Society - PIAS Live - Aubergine Artist Management - Clustermusic - Lipstick Notes Management - Bram Bostyn - MNKY BZZ

Et bien sûr les milliers de musiciens, DJs, techniciens son et lumière, responsables de tournées et de production, roadies, chauffeurs, traiteurs, constructeurs de scènes... qu'ils représentent et emploient.