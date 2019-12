Durant un mois, le public a la possibilité de voter pour ses artistes favoris issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les nommés sont tombés, et c'est maintenant au tour du public d'aller voter pour les Decibels Music Awards. Pour cette 5e édition, on peut retrouver parmi les sélectionnés un grand nombre d'artistes déjà récompensés lors des cérémonies précédentes.

Parmi les candidates à l'artiste féminine solo de l'année, Angèle et Alice On The Roof sont nommées, toutes deux déjà lauréates lors des années précédentes. Claire Laffut et Typh Barrow viennent compléter cette sélection. Du côté des hommes, le frère de l'interprète de Balance ton quoi, Roméo Elvis, est aussi nommé, à ses côtés viennent s'ajouter Arno, Baloji et Mustii.

Quant au prix du Hit de l'année, les résultats sont également entre les mains du public mais les votes seront uniquement ouverts au moment de la cérémonie. Celle-ci sera diffusée en direct sur La Deux depuis Liège, le 19 février prochain.

Liste complète des nominations Album de l'année Alice On The Roof - Madame Arno - Santeboutique Kid Noize - The Man with the Monkey Face Roméo Elvis - Chocolat Artiste féminine solo de l'année Alice On The Roof Angèle Claire Laffut Typh Barrow Artiste masculin solo de l'année Arno Baloji Mustii Roméo Elvis Groupe de l'année Caballero et JeanJass Glauque Juicy L'Or du Commun Catégorie chanson française Angèle Claire Laffut Scylla Suarez Catégorie Pop Alice On The Roof Loïc Nottet Mustii Typh Barrow Catégorie Rock & Alternatif Arno Behind The Pines Cacaine Piss Winter Woods Catégorie dance et électro Henri PFR Liho LØyd Todiefor Catégorie musiques urbaines Hamza Le 77 Roméo Elvis Shay Hit de l'année Angèle - Balance ton quoi Angèle (Feat. Roméo Elvis) - Tout oublier Kid Noize - Walking to the jungle Loïc Notter - On Fire

Audry Losada Valle