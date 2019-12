Passé maître dans l'art de faire chauffer les réseaux avec ses clips décalés, le rappeur bruxellois sort son premier album, Petit con, concentré pop générationnel obsédé par l'idée de ne pas lasser.

Cette fois, c'est du sérieux. Enfin, ça y ressemble. Après deux mixtapes et une série de capsules, voici Petit con, le premier album d'ICO -prononcez "Aïko". Aïqui? Si vous ne connaissez pas, c'est probablement que vous êtes né avant l'an 2000. Depuis deux ans, le rappeur bruxellois fait chauffer la colle sur YouTube, avec des vidéos rigolo-décalées, truffées de vannes absurdes. Résultat: plus de 300.000 abonnés à sa chaîne, et 40 millions de vues au compteur. S'il a démarré en indépendant, ICO a désormais intégré l'écurie Back in the Dayz. C'est d'ailleurs là qu'il reçoit, dans les bureaux du label, au centre de Bruxelles. "L'idée, c'est un article, c'est ça? Bah, ça change un peu. Mais c'est vrai que je préfère toujours une interview-caméra, je trouve ça plus vivant." C'est aussi ce que ICO maîtrise le plus, raccord à une génération Millennial qui passe son temps sur Instagram et communique par mèmes.

...