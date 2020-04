Qui succédera à Glauque et Saudade? Le concours organisé tous les deux ans par Court-Circuit lance son appel à nouveaux talents pour tous les styles musicaux dits "alternatifs".

Alors que tout le pays est confiné, nombreux sont les artistes qui profitent de l'occasion pour laisser s'exprimer leur créativité, composer et peaufiner leurs démos. Avec les moyens du bord et en respectant les distances de sécurité, forcément. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier qu'on va avoir affaire à une explosion de sorties d'ici quelques mois, pour le meilleur et pour le pire.

Pour faire le tri dans tout ça (?), le Court-Circuit jouera une fois de plus son rôle de révélateur de jeunes talents avec son concours bisannuel qui veut avant tout "mettre en lumière les projets musicaux émergents et innovants de Wallonie et de Bruxelles; une aspiration d'autant plus fondamentale en cette période incertaine pour la culture et les artistes." Pour participer à cette cuvée 2020, il suffit de s'y inscrire dès ce 21 avril et jusqu'au 21 juillet via la plateforme Mycourtcircuit, où il faudra notamment fournir 3 morceaux originaux en mp3.

À la clé du concours, il y aura non seulement des avantages financiers, mais aussi des places dans la programmation de salles et de festivals, des séances de coaching, des résidences, des captations vidéo, des sessions en studio et bien d'autres. En outre, chez Focus, on s'engage à faire le portrait de chacun des 25 artistes qui seront sélectionnés pour la cuvée 2020, comme ça a été le cas pour les trois précédentes éditions (nostalgie: replongez dans nos archives pour les éditions 2014, 2016 et 2018).

Les éliminatoires devant commencer à la mi-septembre, il est toutefois encore compliqué d'être sûr à 100% du déroulement des événements, comme l'explique Court-Circuit dans son communiqué: "Bien que les organisateurs du concours prennent le parti de l'optimisme dans la mise en place de tout ce dispositif, la crise sanitaire qui frappe le secteur de plein fouet ne permet pas de prédire comment évoluera la situation des salles de concerts d'ici la fin de l'été. Au besoin, et en fonction des possibilités, Court-Circuit adaptera la formule 2020 du Concours Circuit toujours pour satisfaire son but de mise en valeur des nouveaux talents issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Toutes les informations et le règlement sur www.concourscircuit.be

