Les filles sont-elles l'avenir du rap?

Côté face, c'est un peu la reine des glaces. Mâchoire carrée, regard métal, visage figé derrière un maquillage insistant et une blondeur sitcom. On comprend comment Valou Gold n'a jamais eu de mal à se faire respecter. Côté pile, le sourire volubile, les yeux truculents et la discussion easy. On devine comment Valou Gold a toujours su aussi séduire et convaincre... Le bon vieux coup de la main de fer dans le gant de velours. Il faut sans doute bien ça pour faire sa place dans le monde du rap français.

