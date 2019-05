En exclu pour Focus, le producteur électronique dévoile le clip de son nouveau single, Quantics. Une montée électro sentimentale qui tue (littéralement).

Derrière RARI, se cache le producteur Raphaël Jomaux, Liégeois aujourd'hui basé à Bruxelles. On l'avait notamment découvert avec le concours Circuit, avant de faire plus ample connaissance via un premier EP, The Eternal Return, sorti quelques mois plus tôt.

Programmé aux récentes Nuits Bota, il sort aujourd'hui un nouveau single, avant un second EP prévu à l'automne. Sur la foi de Quantics, il s'annonce bien. L'électro mélancolique de RARI s'affine et gagne en effet encore un peu plus en intensité. Confirmation avec un clip, qui lorgne l'univers de Shéhérazade et des mille et une nuits, pour mieux le détourner, avec une montée assez irrésistible, amenant vers le twist dramatique. C'est bien connu, les histoires d'amour finissent toujours mal...