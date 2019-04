Le Top-10 des pires reprises de tubes anglophones... en français

Ceci n'est pas un poisson. En ce lundi 1er avril 2019, comme l'exige la tradition, le Crash Test S04E31 aurait pu vous sortir une bonne blague journalistique à laquelle vous auriez peut-être cru. À la place, voici un peu d'archéologie sur YouTube, histoire de vous en déterrer d'autres, des blagues auxquels certains ont cru. Ladies & gentlemen, voici le jukebox de la résistance à l'invasion anglo-saxonne!

1. ÉDITH PIAF: L'HOMME À LA MOTO (1956)

Wikipedia considère toujours comme "douteuse" l'information selon laquelle Edith Piaf aurait été la première à chanter du rock & roll en français et je suppose que certains d'entre vous trouveront aussi "douteux" que je puisse considérer ce classique comme étant au fond assez mauvais. Avant de me lyncher, écoutez donc l'original, ce Black Denim Trousers & Motorcycle Boots composé un an auparavant par Jerry Leiber et Mike Stoller pour The Cheers. N'est-il pas musicalement plus riche, plus virevoltant, plus entraînant, moins écrasé par le texte? Après, histoire d'enfoncer le clou, on peut aussi rappeler que ce fut un très gros succès aux États-Unis alors que passé assez inaperçu en France. Autrement dit, Édith Piaf n'est peut-être pas vraiment une pionnière du rock en français mais elle fut assurément parmi les premières à pratiquer ce procédé très yéyé consistant à sortir une version francophone d'un tube étranger avant même que la chanson en question ne soit connue sous nos latitudes. Bref, Les Portes du pénitencier et autres Ma biche pourraient d...