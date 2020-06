Ils sont sans doute le groupe le plus surprenant de la programmation concoctée par Kate Tempest. Mixant classique, hip-hop et jazz oriental, le groupe britannique clôture l'affiche de notre festival en ligne qui se déroulera ce samedi 20 juin à 20h.

Ce qu'en dit Kate Tempest: "Ce sont des musiciens incroyables. Ils sont vraiment très loin dans leur délire, pfff. Il y a une batterie, une contrebasse, un violon, une flûte, et puis un peu d'électronique. Ils évoluent quelque part entre le classique, le hip hop, le jazz... Mais au final, ils font juste de la musique... pour l'âme. Moi, en tout cas, quand je les écoute, ils me touchent directement, ils me font du bien."

Focus Music Festival: samedi 20/6 à 20h, à suivre sur la page Facebook de Focus Vif. Toutes les infos sur le Focus Music Festival par et avec Kate Tempest dans le Focus Vif du 18 juin. Une édition à ne pas manquer! Le line up sera dévoilé petit à petit à l'adresse focus.levif.be/focusmusicfestival Inscrivez-vous sur l'événement Facebook!

