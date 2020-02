Le rappeur américain Pop Smoke, ou Bashar Jackson de son vrai nom, a été abattu lors d'une attaque à main armée dans une habitation, indiquent plusieurs médias mercredi. L'artiste âgé de 20 ans devait notamment se produire aux Ardentes à Liège en juillet.

Des individus masqués ont pénétré mercredi dans une habitation à Hollywood Hills, en Californie, et ont abattu le rappeur. Les services de secours ont été contactés à 4h30 heure locale (13h30 en Belgique). Pop Smoke a été transporté à l'hôpital mais à succombé à ses blessures. Oiginaire de Brooklyn, le jeune rappeur avait percé avec "Welcome to the Party", un morceau mixé par Nicky Minaj. Il collaborait également avec d'autres noms tels que Travis Scott. Pop Smoke était attendu au festival Les Ardentes le 12 juillet.

