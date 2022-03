Arctic Monkeys, Tame Impala, Slipknot, Charlotte de Witte, Oscar & The Wolf, Bring Me The Horizon et Cypress Hill sont en haut de l'affiche pour cette édition 2022 qui se tiendra du 18 au 21 août prochains.

Le Pukkelpop aura lieu les 18, 19, 20 et 21 août prochains, à Hasselt. Le line-up a été affiché en premier lieu dans un tunnel cycliste très fréquenté de la ville, avant d'être partagé sur les réseaux sociaux. L'artiste Kurt Bosmans et son équipe ont tagué les quelque 200 noms de l'affiche sur les murs du tunnel en question. Quelques surprises peuvent encore être attendues étant donné que les organisateurs n'ont annoncé "que" 90% de l'affiche.

Le jeudi 18 août, afin de s'échauffer pour la suite du festival, les festivaliers pourront entendre le rap flamand des Bruxellois de Stikstof ainsi que celui des Anversois Coely et Yong Yello ou danser au son des platines des DJs Gijs Cox, Kestified et Used.

En haut de l'affiche, le vendredi 19 août, on retrouve le groupe de nu metal Slipknot qui viendra présenter son nouvel album, mais aussi les icônes du hip-hop Cypress Hill aux côtés du rappeur et producteur américain Young Thug. Le groupe de rock belge Goose sera également de la partie, au même titre que les Gantois de Soulwax et leur rock électronique. La douce voix de Selah Sue viendra caresser les oreilles des festivaliers avec les titres de son nouvel album Persona qui sort ce vendredi 25 mars.

Pour le troisième jour de festival, le samedi 20 août, ce sont probablement les Australiens de Tame Impalaqui sont les plus attendus. La DJ belge de renommée internationale, Charlotte De Witte, viendra montrer de quoi elle est capable derrière les platines. Idem pour Nina Kraviz et Paula Temple. Les amateurs de métal seront aussi conquis grâce à la présence de Limp Bizkit. Le crooner George Ezra, ses guitares et son sourire viendront aussi à Hasselt ce jour-là.

Et pour clôturer le festival, le dimanche 21 août, ce sont les Britanniques d'Arctic Monkeys qui viendront jouer leurs hymnes rock When The Sun Goes Down, R U Mine? et Dancing Shoes. Mais ce n'est pas tout, la plaine du Pukkelpop pourra aussi compter sur la présence de Bring Me The Horizon, des Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard et leur excellent rock psychédélique ainsi que sur la post-punk de Willow, la fille de Will Smith. Oscar and the Wolf, la chanteuse H.E.R. et Glass Animals animeront également ce dernier jour de festival.

Voici l'affiche au complet:

Tickets en vente dès le 24 mars sur www.pukkelpop.be

Guillaume Picalausa

