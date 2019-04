Adeptes de la solution offensive, les rois du synth punk made in Belgium déballent Be Your Own Enemy. Videocall avec Le Prince Harry, un ami qui vous veut du bien.

L'un est à Sprimont moulé dans son tee-shirt Komplikations. L'autre est à Malmö où il passe autant de temps qu'il le peut. À eux deux, ils sont Le Prince Harry. Des punks qui aiment l'électronique et préfèrent les synthés aux chiens. Lionel Van Erck, alias Béton Mortel, et Snon Steffler, le souffre-douleur de l'Experimental Tropic Blues Band dans Spit'n'Split (film déjà culte qui joue allègrement avec la frontière entre le réel et la fiction), défendent à distance Be Your Own Enemy. Troisième album énervé, fabriqué entre la Suède, la campagne liégeoise et Paris. Le local de The Guilt, le studio Koko (ils habitent au-dessus) et les pénates de Frustration.

...