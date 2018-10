Le premier album de Phoenician Drive en écoute exclusive

Il y en a peu, des groupes comme ça qui font vraiment l'unanimité au sein de notre rédaction alors qu'ils n'ont encore sorti qu'un EP. Il faut croire que leur savant mélange de genres -les influences vont d'Amon Düül II à Erkin Koray, de Can à Okay Temiz- doit jouer en leur faveur. Et pour avoir vu plus d'une fois les six de Phoenician Drive exploser les codes sur scène avec leur "rock transcontinental", il est clair qu'on les attendait au tournant.

Les choses se confirment donc avec ce premier album dont on reparlera plus amplement prochainement dans les pages du magazine. Mais sachez d'ores et déjà qu'on n'a donc pas hésité bien longtemps quand on nous a proposé de faire découvrir leur premier album en avant-première...