Le festival, qui se déroulera le 31 juillet et le 1er août à l'Abbaye de Floreffe, ne sera accessible qu'avec un ticket Covid Safe, annonce vendredi le festival. Ce choix a été opéré afin d'éviter le port du masque obligatoire et la distanciation sociale.

"Nous allons donc vivre un vrai festival, avec un camping, deux scènes, de l'art de rue, des débats et plein d'autres activités qui vont nous permettre de repenser le monde de demain", se sont réjouis les organisateurs. "Après ces longs mois difficiles, nous avons toutes et tous besoin de cette bouffée d'air, d'espoir et d'optimisme."

"Notre rôle est d'organiser un festival qui ne pose pas de problème du point de vue de la santé publique", ont-ils encore précisé. "On ne peut pas rouvrir la culture sans un protocole qui empêche la circulation du virus."

En pratique, la programmation sera annoncée début de semaine prochaine et les préventes seront lancées le 1er juillet.

A l'entrée, les festivaliers devront présenter leur ticket Covid Safe via l'application dédiée. Cela implique un test PCR négatif datant de moins de 72h, un test antigénique négatif fait en pharmacie datant de moins de 48h, une vaccination complète depuis au moins deux semaines ou un certificat de guérison du Covid-19.

En matière de jauge, l'affluence ne dépassera pas 5.000 personnes, comme le veulent les mesures édictées par le gouvernement fédéral.

