Le festival LaSemo reviendra dans le Parc d'Enghien les 8, 9 et 10 juillet 2022. La 13e édition de l'événement artistique durable se déroulera dans son format habituel d'avant-crise, après deux éditions, en 2020 et 2021, marquées par des "réinventions" du concept, en raison de la crise sanitaire.

Les organisateurs du festival ont annoncé jeudi une programmation pour tous les publics traditionnellement pluridisciplinaires avec, entre autres, des concerts, spectacles, conférences, ateliers et spectacles d'art de rue.

"Si ces deux années d'adaptation nous ont permis de conserver un contact avec notre public, ils nous ont définitivement laissé un goût de trop peu que nous avons hâte de combler cette année avec LaSemo, le vrai", a indiqué dans un communiqué Samuel Chappel, organisateur de l'événement. "En 2020 et 2021, l'équipe du festival avait adapté son rendez-vous annuel avec un festival Covid-safe. En 2022, les festivaliers retrouveront les multiples contenus qui font l'identité et le caractère unique de LaSemo."

La billetterie du festival LaSemo est ouverte sur www.lasemo.be/shop

