Le festival international des arts sonores City Sonic s'installe à Wavre où un programme d'activités sera proposé du 19 au 29 février 2020, ont annoncé les organisateurs par voie de communiqué.

Initié en 2003 par le Centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores Transcultures, le festival City Sonic s'est tenu à Mons avant d'être organisé dans d'autres villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dédiée à la diversité et à la créativité des arts sonores dans la cité, l'édition 2019-2020 est intitulée "City Sonic Winter Sessions", mettant notamment en avant les émergences numériques et sonores, tout en mettant l'accent sur les jeunes talents.

Après être passée par Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Braine-l'Alleud, cette seizième session se terminera, du 19 au 29 février, par un parcours d'installations et d'oeuvres à dominantes sonores dans le centre de Wavre. Six lieux patrimoniaux accueilleront l'événement: le syndicat d'initiative, l'Académie des Beaux-Arts, l'église Saint-Jean-Baptiste, la Maison des Jeunes Vitamine Z, l'Hôtel de Ville et le Château de l'Ermitage.

Sur l'itinéraire seront proposés des projets à dimension sonore entrepris par des artistes belges et internationaux, issus de différentes disciplines dont les arts visuels et numériques, les musiques électroniques et contemporaines, la littérature vivante, la poésie sonore, le cinéma ou encore le graphisme. Une soirée spéciale sera dédiée au compositeur belge Léo Kupper, pionnier en matière de musiques électroniques, le vendredi 20 février en l'église Saint-Jean-Baptiste.

