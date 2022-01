Le festival liégeois a annoncé une nouvelle tête d'affiche à son programme. Il s'agit du très "Grammysé" Anderson. Paak. L'artiste américain se produira le jeudi 7 juillet sur scène avec son groupe les Free Nationals.

Après deux ans d'absence, les Ardentes feront leur retour en présentiel du jeudi 7 au dimanche 10 juillet 2022. Le festival a décidé de marquer l'occasion en programmant des artistes connus en Belgique et à l'international. Pour le moment, une trentaine d'artistes compose la line-up :

Jeudi : Anderson .Paak & The Free Nationals - Sexion D'assaut - Megan Thee Stallion - Sch - Koba Lad - Ziak - Soso Maness - Leto - Niro

Vendredi : Tyler, The Creator - Damso - PLK - Tayc - Prime

Samedi : PNL - Roddy Ricch - Ninho - Naps - Zola - Jok'air - Tiakola

Dimanche : Stromae - A$ap Rocky - Orelsan - Burna Boy - Freeze Corleone - Gazo - 47Ter - Gambi

D'autres noms devraient être annoncés très prochainement.

Amandine Fossoul

