Le Brabant wallon débloque un million pour la culture

FocusVif.be Rédaction en ligne

La "jeune province" a annoncé, jeudi, qu'elle comptait allier déploiement culturel et relance économique et touristique: elle investira un million d'euros dans la culture pour permettre une programmation culturelle sur tout le territoire durant l'été, dans des lieux de plein air et dans le respect strict des mesures décidées par le Conseil national de sécurité.

© GETTY IMAGES