Faute de pouvoir rouvrir ses portes dans des conditions optimales, le Botanique consacrera son été à des résidences d'artistes, qui se clôtureront chacune par un concert diffusé en live streaming. Voici le programme.

Après l'annonce du confinement en mars dernier, le Botanique était le tout premier à officialiser le report d'un événement culturel d'ampleur en Fédération Wallonie-Bruxelles: alors que les Nuits devaient se tenir du 29 avril au 10 mai, les voilà postposées au mois d'octobre. Trois mois plus tard, même si les événements accueillant moins de 200 personnes peuvent officiellement reprendre dès le 1er juillet prochain dans le respect des mesures sanitaires, les conditions restent particulièrement floues et il reste difficile de se projeter.

"Nous préparons activement la reprise mais ne savons, pas plus que l'ensemble de nos concitoyen.ne.s, de quoi sera fait demain et quand nous pourrons retrouver la magie des concerts, déplore le Botanique dans un communiqué. Les concerts reprendront, et nous les préparons activement avec des artistes qui ont croisé notre route et que nous voulons accompagner et soutenir au mieux pour le grand moment des retrouvailles avec notre public."

Dès le 21 juin, et jusqu'au 21 septembre, le Centre culturel lance donc un programme ambitieux de résidences d'été qui permettra à 16 groupes ou artistes belges de travailler sur leur projet dans des conditions optimales. Glauque, Jawhar, Glass Museum, Laryssa Kim, YÔKAÎ, Judith Kiddo, The K., Under the Reefs Orchestra, Badi, Ashley Morgan, Ascendant Vierge, Françoiz Breut & Marc Melià, Paradoxant, S O R O R, BRNS et David Numwami éliront donc domicile dans les salles du Bota le temps d'une semaine.

Au terme de ces résidences, à défaut de pouvoir proposer de "vrais" concerts, chaque groupe sera filmé pour un set d'une quarantaine de minutes, capté dans des conditions optimales. Ces concerts seront diffusés en live streaming sur Facebook et YouTube, en temps réel, à 20h, et Focus se fera un plaisir de relayer bon nombre d'entre eux.

L'accès à ces concerts sera gratuit, mais le public sera invité à soutenir le travail des artistes en faisant un don via le site du Botanique: tout l'argent récolté ira intégralement aux artistes.

Le programme des live streams:

25/06: Glauque

26/06: Jawhar

01/07: BRNS

02/07: Glass Museum

08/07: Laryssa Kim

10/07: Yôkaï

26/08: Judith Kiddo

27/08: Soror

30/08: The K.

03/09: Under the Reefs Orchestra

04/09: Badi

10/09: Ashley Morgan

16/09: Françoiz Breut + Marc Melià

17/09: Ascendant Vierge

TBC: David Numwami

TBC: Paradoxant

