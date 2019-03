La pop classieuse de The Daring Man prend du galon

Ils se revendiquent des Tindersticks, de Nick Drake et d'Elysian Fields, on leur ajoutera des similitudes à The Divine Comedy ou The National: les Bruxellois de The Daring Man connaissent leurs classiques sur le bout des doigts. Et leur musique très référencée se double pour l'occasion d'une pointe de critique sociale bien dans l'air du temps: "Alors que le monde s'effondre sous l'impact féroce et inéluctable des dérèglements climatiques qui ne cessent de s'aggraver, un homme, perdu dans un monde des affaires qui contribue à la destruction de l'environnement, cherche une porte de sortie, explique le groupe dans sa note d'intention. Tout en appréciant les plaisirs du luxe et de la consommation sans limites que lui offre ce monde, il réalise que sa vie est dépourvue de sens. Il appelle à l'aide, dans l'espoir d'être sauvé."

Le clip de Save Me From The Cold, tourné entre Bruxelles et Charleroi par Adrien Lengrand et avec l'actrice Charlotte Leblé, "vient questionner l'inaction des dirigeants politiques face à la problématique du climat et veut mettre en lumière le tourment que connaissent les hommes et les femmes qui doivent choisir entre la satisfaction immédiate de leurs désirs éphémères et l'avenir du monde." Tout un programme...