Neil Young a décidé de retirer son catalogue de la plateforme suédoise de streaming musical Spotify. Il accuse l'entreprise de contribuer à la désinformation sur le coronavirus en laissant l'acteur Joe Rogan publier ses podcasts très controversés.

Ce mardi, le musicien américo-canadien a envoyé une lettre à Spotify pour leur demander de supprimer le podcast de Joe Rogan de leur plateforme. "Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux", affirmait-il. Le lendemain, Spotify a tranché. Ils ne retireront pas le contenu de l'animateur de podcast. Neil Young a alors confirmé sa résolution.

"Je veux remercier ma très grande et solidaire maison de disques Warner Brothers-Reprise Records, qui me soutient dans ma décision de retirer toute ma musique de Spotify", a écrit le musicien de 76 ans sur son site Internet. Une perte plutôt importante, vu que la plateforme représente 60 % de ses revenus générés par le streaming.

Neil Young comptait 2,4 millions d'abonnés et plus de 6 millions d'auditeurs par mois, comparé à Joe Rogan dont le podcast avait été classé numéro un sur Spotify en 2021. Plus de 200 médecins avaient écrit au service suédois dans laquelle ils s'indignaient de la diffusion d'un épisode très controversé de "The Joe Rogan Experience". Dans celui-ci, l'acteur a été critiqué pour "avoir promu des théories du complot sans fondement et le JRE a un passé inquiétant de diffusion de fausses informations, en particulier concernant la pandémie de Covid-19", énonçaient-ils.

Malgré les critiques, Spotify a décidé de ne pas agir, expliquant avoir déjà supprimé plus de 20.000 épisodes de podcast liés au covid depuis le début de la crise sanitaire. "Nous regrettons la décision de Neil de retirer sa musique de Spotify, mais nous espérons l'accueillir à nouveau bientôt", a déclaré l'entreprise.

Amandine Fossoul

