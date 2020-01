La leçon de néerlandais de Zwangere Guy (vidéo)

Le plus Bruxellois des rappeurs flamands vient de sortir son deuxième album, Brutaal. On a passé ses paroles à la moulinette Google Translate, on les a posées sur des instrus cheap et on lui a demandé de les reconnaître et de nous les commenter. Voici le résultat.