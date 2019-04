Avec Past/Middle Age/Future, La Jungle brouille les pistes et, en transe, secoue la ligne du temps.

Sur la pochette du nouveau La Jungle, deux chevaliers casqués et protégés par leurs armures font une bataille de polochons. Situation surréaliste. Humour absurde et décalé à la Monty Python. "On a eu des petites prises de tête Rémy et moi, avoue le guitariste Mathieu Flasse. Vraiment pour des conneries. Le nombre de copies du disque à represser. Une image qu'on utilise ou pas... On s'est dit que la peinture représentait bien tout ça."

...