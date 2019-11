La chasse aux trésors: trois découvertes au Guess Who

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Dans une charmante, bouillonnante et estudiantine ville des Pays-Bas, Le Guess Who? a défendu pendant quatre jours des musiques audacieuses, bourlingueuses et expérimentales. Promenade et portraits.

Festival de mélomanes, le Guess Who? a un faible pour l'étrange et un inimitable sens de la découverte. © MELANIE MARSMAN

Chaînes d'hébergement vidéo, plateformes de streaming, sites de téléchargement, légaux ou pas... L'accès à la musique enregistrée, à toutes les musiques enregistrées, n'a jamais été aussi aisé que ces dernières années. Il en va cependant autrement pour le marché du concert, du spectacle vivant, davantage lié à des contingences financières. On ne fait pas comme ça, sans un rond et en un claquement de doigts, traverser la planète à sept Ghanéens, huit Indiens et aux musiques de niche. Dans un paysage potentiellement riche et aventureux, mais régi par la loi de l'offre et de la demande, Le Guess Who? et sa programmation curieuse, débridée, défricheuse sont une bénédiction.

