La Balkcon Parade est un festival d'un genre nouveau qui verra défiler les artistes dans les rues de plusieurs grandes villes belges pour divertir les spectateurs à leur balcon.

Après l'annulation forcée de tous les festivals d'été, et plus largement de tous les événements de masse jusqu'au 31 août, l'agence événementielle Movietown a dévoilé, lundi, l'organisation de la Balkcon Parade. Ce festival d'un genre nouveau verra défiler les artistes dans les rues pour divertir les spectateurs à leur balcon. Plusieurs grandes villes belges, parmi lesquelles Bruxelles, Mons, Liège, Namur et Charleroi, devraient accueillir la parade, tout au long de l'été.

L'événement se tiendra à partir du 1er juillet, en collaboration avec les plus grandes villes du pays, les maisons de disques et certains annonceurs. L'objectif de la parade, outre de divertir la population, sera de rémunérer les artistes qui, privés de festivals et d'évènements, offriront une prestation en direct depuis le cortège déambulant dans les différentes villes.

Concrètement, il s'agira d'une attraction mobile sous forme d'un défilé, composé de plusieurs camions plateaux et encadré par les autorités de la ville, afin d'assurer la sécurité de tous et le confort des participants. Le parcours sera tracé en accord avec les autorités communales et culturelles. Il sera cependant interdit de suivre la parade, qui sera encadrée par la police communale. En revanche, une diffusion en direct sur les réseaux sociaux sera prévue.

