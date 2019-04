Vendredi, le trio bruxellois a brillé en mettant en scène son album Sapiens dans une Ancienne Belgique sold out.

Il y a des concerts qui sont comme des trophées, des célébrations éblouissantes. Vendredi soir, l'Or du commun remplissait l'Ancienne Belgique, et il n'a pas fallu longtemps pour comprendre le tour qu'allait prendre la soirée : une grande et belle fête. À Bruxelles, Loxley, Primero et Swing sont évidemment chez eux - "on a pu venir à pied à la salle !" Mais tout de même, il fallait le faire ce sold out. Et puis surtout, y mettre la manière. Motivé, le public l'était avant même que le concert ne démarre : il ne restait non pas à canaliser cet enthousiasme, mais bien à réussir à le maintenir et l'emmener jusqu'au final. Cela, l'ODC l'a fait, avec une sincérité et une énergie qui ne font pas forcément des concerts parfaits, mais bien mar...