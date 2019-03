L'incroyable virée thaï de Spagguetta Orghasmmond: "Je ne sais pas si on les a offusqués mais certains se mettaient la main devant la bouche"

Journaliste musique et télé

Globe-trotteurs et trublions de la scène musicale wallonne, les zozos de Spagguetta Orghasmmond reviennent sur leur dépaysante et mouvementée tournée thaïlandaise.

Les voyages forment la jeunesse. Mais qu'en est-il une fois l'éducation terminée? On ne récupérera probablement plus jamais les Spagguetta Orghasmmond... Le groupe carolo-tournaisien qui chante l'amour dans le Pays Noir et les champions cyclistes italiens continue cependant de se promener aux quatre coins du globe. Journal de son périple thaï.

...